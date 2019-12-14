Новость со словами Зинедина Зидана о том, что «Реал» точно выбьет «Ливерпуль» из Лиги чемпионов (если попадет на «красных» в 1/8 финала турнира), оказалась фейком.

Цитату Зизу растиражировали почти все крупные спортивные СМИ, однако один из внимательных немецкоязычных читателей не обнаружил ее в первоисточнике, на который ссылались журналисты.

Фанат обратился за разрешением вопроса к немецкой редакции Goal, и вот что ему ответили: «Спасибо за подсказку. После того, как мы не нашли подтверждения предполагаемой цитаты Зидана, мы удалили соответствующие новости с сайтов Goal и SPOX. Мы работаем над тем, чтобы стать лучше».

Жеребьевка 1/8 Лиги чемпионов состоится в понедельник, 16 декабря.

«Ливерпуль» попал в число сеяных, «Реал» – в число несеяных, поэтому команды вполне могут пересечься уже на столь ранней стадии.

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