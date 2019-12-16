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«Реал» – «Сити», «Ливерпуль» – «Атлетико», «Челси» – «Бавария». Итоги жеребьевки 1/8 ЛЧ

«Реал» – «Сити», «Ливерпуль» – «Атлетико», «Челси» – «Бавария». Итоги жеребьевки 1/8 ЛЧ
Eurosport

1 час назад

Крутейшая англо-испанская рубка в двойном размере.

В Швейцарии завершилась жеребьевка стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

Вот восемь пар, противостояние которых ждет футбольных болельщиков в 2020 году:

«Боруссия Дортмунд» (Германия) – «ПСЖ» (Франция)

«Реал Мадрид» (Испания) – «Манчестер Сити» (Англия)

«Аталанта» (Италия) – «Валенсия» (Испания)

«Атлетико» (Испания) – «Ливерпуль» (Англия)

«Челси» (Англия) – «Бавария» (Германия)

«Лион» (Франция) – «Ювентус» (Италия)

«Тоттенхэм» (Англия) – «Лейпциг» (Германия)

«Наполи» (Италия) – «Барселона» (Испания)

  • Первые матчи 1/8 финала пройдут 18, 19, 25 и 26 февраля. Ответные – 10, 11, 17 и 18 марта.
  • УЕФА разводил клубы из одной лиги и клубы, игравшие в одной группе.
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