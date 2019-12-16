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Зидан впервые проиграет ЛЧ, Клопп выгонит Симеоне из «Атлетико». 8 тезисов по жеребьевке плей-офф ЛЧ
Лучшая 1/8 финала Лиги чемпионов за долгие годы.
«Манчестер Сити» – «Реал»
Расклад: 60% на 40% в пользу Пепа
По афише это самая жаркая пара плей-офф, но объективно Гвардиола прибьет Зизу за дебютные 90 минут. Во-первых, «Сити» к февралю полностью сфокусируется на ЛЧ – у Пепа и его штаба будет полно времени, чтобы идеально разобрать «Мадрид». Во-вторых, и по сыгранности, и по вариативности, и даже по классу исполнителей сегодняшние «горожане» сильнее «бланкос».
Пеп ГвардиолаGetty Images
Хосепа могут подвести только две вещи – психология (у каталонца уже явный комплекс ЛЧ) и контратаки «Реала». Вероятно, Зидану придется открывать конспекты Сульшера: там очень четко написано, как грамотно размотать центрдефов «Сити».
«Барселона» – «Наполи»
Расклад: 90% на 10% в пользу Каталонии
При Анчелотти у итальянцев был мизерный шанс высадить Месси – иногда Карлетто придумывал роскошные схемы и сдерживал даже праймовый «Ливерпуль». Но Гаттузо – совсем другой уровень: Рино накачает парней, те умрут за первые полчаса, а потом «Барса» без нервов прихлопнет андердога и шагнет в четвертьфинал.
Если этого не произойдет, Вальверде должен прямо со стадиона ехать на собеседование в районную школу и на общих основаниях участвовать в кастинге физруков.
«Валенсия» – «Аталанта»
Расклад: 55% на 45% в пользу итальянцев
Классическая пара для этой стадии: по законам жанра в четвертьфинале обязательно должен быть клуб уровня Лиги Европы. Фаворита нет, да и наблюдать за этой дуэлью захотят только xG-гики, но важно зафиксировать: «Аталанта» оперативно освоилась в Лиге чемпионов, поэтому ее выход в восьмерку лучших команд континента будет логичным.
Гасперини поставил объективно зрелищный стиль – круто и заслуженно, если он принесет результат в первый же еврокубковый сезон.
«Челси» – «Бавария»
Расклад: 60% на 40% в пользу немцев
Если брать игру лондонцев исключительно за последний месяц, то в этой паре «Бавария» смотрелась бы доминатором. Но у Лэмпарда еще есть два джокера: фирменная тактическая подготовка к грандам и зимнее окно, когда «синим» наконец разрешат проворачивать входящие трансферы.
Фрэнк ЛэмпардGetty Images
Легко представить сценарий финала ЛЧ-2012 – сначала британцы заморозят мюнхенцев, а потом добьют. Впрочем, немцы все равно гораздо круче хотя бы благодаря богическому Левандовскому – вероятно, он продолжит забивать в каждой игре. Да и коуч Ханс-Дитер Флик совсем не такой серый мужчина, как про него думали до назначения в «Баварию». Так что фаворит очевиден.
«ПСЖ» – «Боруссия» Д
Расклад: 70% на 30% в пользу французов
Либо Тухель вышвырнет бывший клуб из ЛЧ, либо похоронит репутацию коуча для топов. Вообще, эти встречи станут для парижан судьбоносными: если ребята опять облажаются, кабинеты шейхов переполнятся грустными супергероями (от Неймара до Мбаппе), которые потребуют, чтобы их отпустили в нормальный чемпионат.
Правда, шансов у «Боруссии» почти нет – достаточно одного Икарди, чтобы создать Дортмунду огромные проблемы. Поэтому здесь сенсаций лучше не ждать.
«Тоттенхэм» – «РБ Лейпциг»
Расклад: 60% на 40% в пользу «шпор»
Шикарный тест для Моуринью: всего за пару матчей Жозе может казнить шпану в лице Нагельсманна и доказать, что Особенный по-прежнему крут. Учитывая, что состав «Тоттенхэма» ни в чем не уступает немецкому, а времени на подготовку навалом, именно лондонцы должны шагнуть в четвертьфинал.
В чем козыри РБЛ? Взрывные и непредсказуемые контратаки, эффективнейший матч-менеджмент от Нагельсманна и нулевое давление – вылет «быков» не будут обсуждать так же долго и страстно, как очередной крах Моура. Поэтому списывать «Ред Булл» пока нельзя, но он тут андердог.
«Атлетико» – «Ливерпуль»
Расклад: 65% на 35% в пользу действующих чемпионов
Мерсисайдцам будет напряжно: сегодняшний «Атлетико» критически слаб в нападении, зато грандиозно вяжет возле штрафной и по-прежнему никого не боится. Скорее всего, матчи будут очень близкими и упорными, а Клопп все же перешагнет через Симеоне – «Ливерпуль» ощутимо быстрее и вариативнее.
Юрген Клопп, тренер «Ливерпуля»Getty Images
После вылета Чоло с вероятностью 99% объявит, что уедет из Мадрида в конце сезона. Востребованному аргентинцу явно надоело копошиться на одном месте в надежде еще разок проскочить в финал ЛЧ.
«Ювентус» – «Лион»
Расклад: 99% на 1% в пользу «синьоры»
Самая скучная пара стадии. Минус Депай, минус Рен-Аделаид, минус хоть какие-то надежды на четвертьфинал. «Ювентус» не заметит французов, а Криштиану прокачает голевую статистику – вся интрига лишь в том, сколько именно заколотит Роналду.