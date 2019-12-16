«Реал» или «Манчестер Сити», «Атлетико» или «Ливерпуль». Выбери четвертьфиналистов ЛЧ

Квизы

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. И уже в первом раунде выпали пары, достойные финала. Наврняка у тебя есть фавориты, поэтому задача очень простая – просто выбери четвертьфиналистов розыгрыша-2019/20. Весной посмотрим, насколько ты Нострадамус.

Зидан впервые проиграет ЛЧ, Клопп выгонит Симеоне из «Атлетико». 8 тезисов по жеребьевке плей-офф ЛЧ

Первые матчи 1/8 финала пройдут 18 и 19 февраля, а также 25 и 26 февраля, ответные – 10 и 11 марта, а также 17 и 18 марта.

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме