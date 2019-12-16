Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал итоги жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов-2019/20. В 1/8 финала команда Клоппа встретится с «Атлетико» Диего Симеоне.

«Сложный жребий, но, если вы посмотрите на пары, то увидите, что в 1/8 уже есть четыре или пять потенциальных финалов. Так что все хорошо: мы ожидали непростой жребий – мы его получили.

Я думаю, Диего Симеоне тоже не бегает по дому от радости, зная, что он сыграет с «Ливерпулем», – приводит слова Клоппа France 24.

Первый матч между «Атлетико» и «Ливерпулем» пройдет 18 февраля в Мадриде, ответный – 11 марта в Ливерпуле.

«Ливерпуль» – действующий победитель ЛЧ. В финале прошлого розыгрыша «красные» обыграли «Тоттенхэм» (2:0).

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