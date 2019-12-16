Директор мадридского «Реала» Эмилио Бутрагеньо прокомментировал итоги жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов. В 1/8 финала «бланкос» сыграют с «Манчестер Сити».

«Они вложили много денег, но мы – «Реал». Мы способны противостоять любому сопернику. Мы привыкли к таким матчам, это будет отличное противостояние для болельщиков», – приводит слова Бутрагеньо Goal.

Первый матч между командами пройдет 26 февраля в Мадриде, ответный – 17 марта в Манчестере.

Летом 2019 года «Реал» потратил на трансферы 307 млн евро, «Манчестер Сити» – 168 млн.

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