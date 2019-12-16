Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, прокомментировал исход жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов. В 1/8 финала «Валенсия» встретится с «Аталантой».

«Аталанта» сейчас на подъеме, она показывает интересный футбол. Эта команда не зря прошла столько стадий Лиги чемпионов, а теперь они творят историю. Cоперник интересный, с ним можно играть. Игра будет интересной.

Но я все равно расцениваю шансы 50 на 50. В 1/8 Лиги чемпионов нет простых соперников. «Аталанта» сейчас очень хорошо выступает в Серии А, а «Валенсия» семь лет не выходила из группы, это явная эмоциональная мотивация для футболистов. Оба клуба сейчас находятся в неплохой для себя форме, будет очень интересно», – цитирует Черышева-старшего Sport24.

Первый матч между «Валенсией» и «Аталантой» будет сыгран 19 февраля в Италии, ответный – 10 марта в Испании.

На групповом этапе Денис Черышев провел четыре матча и забил один мяч (в ворота «Лилля»).

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