«Бавария» забавно отреагировала на жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов, где встретится с лондонским «Челси».

Клубы играли в финале турнира сезона-2011/12, и «Челси» победил в серии пенальти, решающий 11-метровый реализовал Дидье Дрогба. Помня об этом, «Бавария» внесла в бан-лист слова «Дрогба» и «2012». Благодаря этому твиты с упоминанием ивуарийского форварда и года мюнхенского поражения перестанут попадать в ленту клубного аккаунта.

Первый матч пройдет 25 февраля на «Стэмфорд Бридж», второй – 18 марта на «Альянц-Арене».

«Бавария» взяла титул через год после неудачи с «Челси».

«Реал» – «Сити», «Ливерпуль» – «Атлетико», «Челси» – «Бавария». Итоги жеребьевки 1/8 ЛЧ

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