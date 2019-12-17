Президент «Атлетико» Энрике Сересо заявил, что его команда может пройти «Ливерпуль» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я думаю, это у «Ливерпуля» должна пойти голова кругом, а не у нас. Мы знаем, что можем противостоять «Ливерпулю» или любой другой команде. Это будет не первый раз, когда мы обыграем их. Мы уже делали это в Лиге Европы несколько лет назад.

Они – отличная команда, но у нас есть Облак», – приводит слова Сересо Marca.

Первый матч между «Атлетико» и «Ливерпулем» пройдет 18 февраля в Мадриде, ответный – 11 марта в Ливерпуле.

«Ливерпуль» и «Атлетико» встречались в полуфинале Лиги Европы-2009/10. Испанцы прошли дальше благодаря выездному голу (общий счет противостояния – 2:2).

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