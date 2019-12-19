Тест: растолстел, разбогател, еще играет. Где сейчас легендарный «Интер» Моуринью из 2010-го

Квизы

Девять лет назад «Интер» добился главного успеха в новом веке – взял золотой требл вместе с Моуринью. Для Жозе это тоже оказался пиковый момент и торжество его идей в игре от обороны. В финале Лиги чемпионов «Интер» выстоял против «Баварии», а Диего Милито забил два мяча. Спустя почти десятилетие клуб и португальский тренер ищут новые пути, но успех сезона-2009/10 навсегда останется в памяти и слезах Марко Матерацци, висящего на плече Моуринью.

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