УЕФА обнародовал суммы, которые получат участники Лиги чемпионов-2018/19.

Всего футбольные клубы получат от организации 1,976 млрд евро, больше других перечислят на счета «Барселоны» – 117 730 000 евро. Следом за «Барсой» расположились победитель ЛЧ «Ливерпуль» (111 099 000 евро) и финалист турнира «Тоттенхэм» (101 622 000).

Среди российских команд больше других получит ЦСКА (37 094 000 евро). «Локомотив» заработает 23 365 000 евро, не вышедший в групповую стадию «Спартак» – 168 000.

В финальной игре ЛЧ-2018/19 «Ливерпуль» выиграл у «Тоттенхэма» со счетом 2:0.

В 1/8 финала нынешнего розыгрыша «Ливерпуль» встретится с «Атлетико», «Тоттенхэм» – с «РБ Лейпциг».

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