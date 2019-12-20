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Яя Туре: «Позор, когда «Золотой мяч» получает футболист, не выигравший Лигу чемпионов»

Яя Туре: «Позор, когда «Золотой мяч» получает футболист, не выигравший Лигу чемпионов»
Eurosport

9 мин. назад

Яя недоволен победой Лео.

Бывший полузащитник «Барселоны» Яя Туре недоволен итогами премии «Золотой мяч», которая досталась Лионелю Месси.

«Золотой мяч» заслужил Садио Мане – я не вижу в Африке футболиста лучше. Вы вообще видели, что он творил в прошлом сезоне? Сколько мячей забил, чего достиг вместе с «Ливерпулем»? Cчитаю позором ситуацию, когда «Золотой мяч» получает игрок, чья команда не выиграла Лигу чемпионов», – цитирует 36-летнего Туре Goal.

  • Месси взял «Золотой мяч» в шестой раз – это абсолютный рекорд премии.
  • Туре выступает за китайский «Циндао Хайню».

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