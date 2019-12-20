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Яя Туре: «Позор, когда «Золотой мяч» получает футболист, не выигравший Лигу чемпионов»
Яя недоволен победой Лео.
Бывший полузащитник «Барселоны» Яя Туре недоволен итогами премии «Золотой мяч», которая досталась Лионелю Месси.
«Золотой мяч» заслужил Садио Мане – я не вижу в Африке футболиста лучше. Вы вообще видели, что он творил в прошлом сезоне? Сколько мячей забил, чего достиг вместе с «Ливерпулем»? Cчитаю позором ситуацию, когда «Золотой мяч» получает игрок, чья команда не выиграла Лигу чемпионов», – цитирует 36-летнего Туре Goal.
- Месси взял «Золотой мяч» в шестой раз – это абсолютный рекорд премии.
- Туре выступает за китайский «Циндао Хайню».
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