Британская газета The Guardian опубликовала список 100 лучших футболистов 2019 года.

Первым стал лауреат «Золотого мяча», капитан «Барселоны» Лионель Месси. Вторым – защитник «Ливерпуля» и сборной Голландии Вирджил ван Дейк. Третье место у сенегальца и партнера Ван Дейка по мерсисайдскому клубу Садио Мане. Четвертая позиция – у форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

В топ-10 также попали Мохамед Салах («Ливерпуль»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Роберт Левандовский («Бавария»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), голкипер «красных» Алиссон и Френки де Йонг из «Барселоны».

Первая десятка почти полностью совпала с голосованием за «Золотой мяч-2019», только в ней нет игроков «Манчестер Сити» Бернарду Силвы и Рияда Мареза. В листе The Guardian вместо них в топ-10 попали Стерлинг и Де Йонг.

Газета составила список 100 лучших на основании опроса 239 экспертов из 63 стран. В их число вошли бывшие игроки, тренеры, ассистенты коучей и журналисты.

От России проголосовали экс-футболисты Сергей Кирьяков и Егор Титов, телекомментаторы Кирилл Дементьев и Владимир Стогниенко, а также пишущие авторы Андрей Бодров, Артур Петросян, Александр Вишневский и Олег Кошелев.

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