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Месси стал футболистом года по версии The Guardian. Лео опять опередил Ван Дейка, Мане выше Роналду

Месси стал футболистом года по версии The Guardian. Лео опять опередил Ван Дейка, Мане выше Роналду
Eurosport

30 мин. назад

Артем Дзюба и Владислав Сарвели не попали в первую сотню.

Британская газета The Guardian опубликовала список 100 лучших футболистов 2019 года.

    Первым стал лауреат «Золотого мяча», капитан «Барселоны» Лионель Месси. Вторым – защитник «Ливерпуля» и сборной Голландии Вирджил ван Дейк. Третье место у сенегальца и партнера Ван Дейка по мерсисайдскому клубу Садио Мане. Четвертая позиция – у форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    В топ-10 также попали Мохамед СалахЛиверпуль»), Килиан МбаппеПСЖ»), Роберт ЛевандовскийБавария»), Рахим СтерлингМанчестер Сити»), голкипер «красных» Алиссон и Френки де Йонг из «Барселоны».

    Первая десятка почти полностью совпала с голосованием за «Золотой мяч-2019», только в ней нет игроков «Манчестер Сити» Бернарду Силвы и Рияда Мареза. В листе The Guardian вместо них в топ-10 попали Стерлинг и Де Йонг.

    • Газета составила список 100 лучших на основании опроса 239 экспертов из 63 стран. В их число вошли бывшие игроки, тренеры, ассистенты коучей и журналисты.
    • От России проголосовали экс-футболисты Сергей Кирьяков и Егор Титов, телекомментаторы Кирилл Дементьев и Владимир Стогниенко, а также пишущие авторы Андрей Бодров, Артур Петросян, Александр Вишневский и Олег Кошелев.

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