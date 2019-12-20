Getty Images
Месси стал футболистом года по версии The Guardian. Лео опять опередил Ван Дейка, Мане выше Роналду
Артем Дзюба и Владислав Сарвели не попали в первую сотню.
Британская газета The Guardian опубликовала список 100 лучших футболистов 2019 года.
Первым стал лауреат «Золотого мяча», капитан «Барселоны» Лионель Месси. Вторым – защитник «Ливерпуля» и сборной Голландии Вирджил ван Дейк. Третье место у сенегальца и партнера Ван Дейка по мерсисайдскому клубу Садио Мане. Четвертая позиция – у форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
В топ-10 также попали Мохамед Салах («Ливерпуль»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Роберт Левандовский («Бавария»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), голкипер «красных» Алиссон и Френки де Йонг из «Барселоны».
Первая десятка почти полностью совпала с голосованием за «Золотой мяч-2019», только в ней нет игроков «Манчестер Сити» Бернарду Силвы и Рияда Мареза. В листе The Guardian вместо них в топ-10 попали Стерлинг и Де Йонг.
- Газета составила список 100 лучших на основании опроса 239 экспертов из 63 стран. В их число вошли бывшие игроки, тренеры, ассистенты коучей и журналисты.
- От России проголосовали экс-футболисты Сергей Кирьяков и Егор Титов, телекомментаторы Кирилл Дементьев и Владимир Стогниенко, а также пишущие авторы Андрей Бодров, Артур Петросян, Александр Вишневский и Олег Кошелев.
Месси взял «Золотой мяч» и заговорил об уходе. Криш не приехал, приз вратарям назвали в честь Яшина