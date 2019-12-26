За Холанном бегают «МЮ», «Ювентус» и «Боруссия». Но кому он подходит больше?

Эрлинг Холанн – главное открытие европейской осени. Нападающий «Зальцбурга» стал одним из трех игроков, забивших больше пяти мячей в группе ЛЧ. Значимости достижению добавляют три факта. Во-первых, Холанн сделал это в дебютной для себя кампании в Лиге чемпионов. Во-вторых, Эрлингу всего 19 – никто не стартовал так ярко в его возрасте. В-третьих, норвежец даже не всегда попадал в старт – страйкер появился в основе лишь на четыре матча из шести.

Больше гола за игру миллениал забивает и в чемпионате Австрии, но именно разрыв в Европе подкинул Холанна в топ самых желанных трансферных целей и взвинтил его ценник с 12 до 45 миллионов евро. Контакт с Мино Райолой уже наладили минимум четыре клуба – «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Боруссия» и «Лейпциг».

Я посмотрел три матча с участием Холанна в Лиге чемпионов и убедился: осеннее головокружение норвежца – далеко не случайность. Если изучить первичную статистику, то можно предположить, что Эрлингу банально везет. На восемь голов ему потребовалось всего 17 ударов. Сравните с Харри Кейном и Робертом Левандовским (два других игрока, вколотивших больше пяти голов): у англичанина на шесть мячей ушло 23 удара, поляк забил 10, потратив 32 попытки. Холанн с каждым вторым результативным ударом на их фоне кажется просто счастливчиком.

Эрлинг Брёут ХоланнGetty Images

Если пошарить по продвинутым цифрам, то Эрлинг уже не выглядит таким шарлатаном. Он просто-напросто хорошо выбирает позицию. Из 17 ударов сразу 10 были зачтены как явный голевой момент. Opta причисляет к ним выходы один на один или удары с близкой дистанции. Даже если убрать пенальти, то получится, что каждый третий удар (6 из 15) Холанна был убойным.

Удача видна лишь в реализации этих явных моментов. Обычно игроки реализуют их в 40-50% случаев. Реализация Холанна – 80% (8 из 10). Это слегка смазывает картину, но умение норвежца открыться в штрафной действительно впечатляет.

Самое важное, что Эрлинг разрушает стереотипы. Его рост – 194 см. Вес – 87 кг. Если не смотреть матчи и ориентироваться на данные, то можно представить типичного таргетмена. Это совершенно не так. Отчасти дело в «Зальцбурге» – чемпионы Австрии делали в ЛЧ только 13 подач за игру (25-е место из 32). Отчасти – в привычках самого Эрлинга. Он выигрывал только 0,5 единоборств в воздухе, зато дважды забил после контратак. В этом плане нападающий напоминает Ромелу Лукаку – бельгиец тоже специализируется на быстрых отрывах, несмотря на сумасшедшие габариты.

Скорость и движение – ключевые козыри юноши. Именно они делают Холанна настолько востребованным. Ниже – список из пяти клубов, которые (а) могут себе позволить форварда и (б) подходят норвежцу по стилю. Эрлинг уже заигрывает с медиа намеками на трансфер – возможно, страйкер уйдет на повышение в январе, поэтому прикинуть варианты будет очень полезно.

Эрлинг ХоланнGetty Images

«ПСЖ»

Клуб из Парижа пока даже не фигурирует в списке претендентов. Причина понятна: Мауро Икарди раскрылся в аренде, с фланга в центр может перейти Килиан Мбаппе, а на лавке сидит Эдинсон Кавани. Мест нет, но смущает неопределенный статус каждого. Икарди все еще в аренде, у Кавани летом заканчивается контракт, а Мбаппе может рвануть в «Мадрид».

Холанн не затеряется в команде Томаса Тухеля по одной причине: и «ПСЖ», и «Зальцбург» привыкли играть в разрезающий пас. По итогам группового этапа команды вошли в топ-5 по этому показателю в ЛЧ. Холанн шикарно откликался на такие передачи в клубе из Австрии. В Париже есть прямо специалисты по ним – в первую очередь Неймар и Анхель ди Мария. В случае трансфера Эрлинг получит более классных партнеров и еще больше возможностей убежать.

Неймар отдает вразрез на МбаппеEurosport

Минамино в схожем стиле отдает вразрез на ХоланнаEurosport

Смущает тоже только одно обстоятельство – Тухель ставит более позиционный футбол, роль нападающего в нем не ограничена только открываниями. Даже опытный Икарди до сих пор не привык к требованиям и теряется. Позволять такое 19-летнему парнишке – слишком большая роскошь.

Совместимость и вера в трансфер – 40%

«Атлетико»

В «Зальцбурге» Холанн привык играть по двум схемам – обе предполагают наличие двух форвардов. По такому же пути идет новый «Атлетико»: команда Диего Симеоне в рамках 4-4-2 перемещается между ромбом в центре поля и четверкой полузащитников в линию. Это очевидный плюс в сравнении с «ПСЖ».

Бонусный момент – сходство с Диего Костой. Бразильский испанец – идеал нападающего для Симеоне. Холанн дико на него похож: тоже фактурный и супермобильный. На фоне нынешнего Косты его положительно выделяет реализация – после возвращения в Мадрид Диего мало забивает. У Холанна наоборот горячая полоса.

Негативный момент – стиль «Атлетико» без мяча. «Зальцбург» привык прессинговать на чужой трети. Команда Симеоне тоже способна на это, но против топовых команд все еще врубает режим автобуса. Холанн готов обороняться, когда речь идет о минимальной, но интенсивной работе. Сможет ли он защищаться на длинных отрезках – большой вопрос.

Совместимость и вера в трансфер – 50%

Диего СимеонеGetty Images

«Боруссия»

После продажи Пьер-Эмерика Обамеянга дортмундцы никак не найдут стабильного нападающего. Даже регулярно забивавший в прошлом сезоне Пако Алькасер до сих пор игрок скамейки. Люсьен Фавр пробует на позиции Марко Ройса и Марио Гётце. Они хорошо адаптировались к роли, но больше пользы приносят из глубины. Их высокая позиция – одна из причин, почему у «Дортмунда» не получается в позиционной атаке (их банально не хватает в розыгрыше мяча).

В конце года Фавр задумал эксперимент и ненадолго замаскировал проблему – в опорной зоне выходят супероткрытая пара из Юлиана Вайгля и Юлиана Брандта. Это помогло в атаке, но обернулось провалом в защите. Против «Славии», «Лейпцига» и «Хоффенхайма» команда допустила 13 явных моментов.

Просмотр Холанна – желание понизить риск. «Боруссия» до сих пор остается топовой контратакующей командой. Эрлинг впечатлил именно в этом стиле. Облегчить жизнь в Дортмунде могут ультраскоростные вингеры – Джейдон Санчо и Торган Азар. Холанну нравится занимать зоны крайних защитников. С такими партнерами он может рассчитывать на это даже чаще, чем в «РБ». Санчо и Азар вытягивают фулбеков – Эрлинг немедленно врывается за спину. Ройс и Гётце тоже на своих местах. Многое сходится. Рисковать с полузащитой больше не нужно.

Совместимость и вера в трансфер – 50%

Эрлинг ХоланнGetty Images

«Лейпциг»

Пожалуй, самое доступное направление для Холанна, учитывая общих владельцев. Стиль, который навязывает Ральф Рангник всей сети футбольных клубов «РБ», поможет избежать проблем с адаптацией. «Лейпциг» еще яростнее помешан на высоком прессинге: если «Зальцбург» проводил на чужой трети поля 29% времени в ЛЧ, то «Лейпциг» – топовые 33%. Острых моментов благодаря отбору мяча у ворот соперников Эрлинг получит еще больше.

В приобретении Холанна даже есть необходимость для «Лейпцига». Летом клуб, скорее всего, оставит Тимо Вернер. По фактуре немец кардинально отличается от норвежца. По факту оба классно выбирают позицию для рывка – как правило, ближе к левому флангу.

Контратака «Лейпцига» – Вернер начинает ее слеваEurosport

Контратака «Зальцбурга» – Холанн начинает ее слеваEurosport

Все упирается в решение Вернера. Если он и правда уйдет, покупка Холанна неизбежна. Если промедлит – Эрлинга перехватят другие. Это большая дилемма для «Лейпцига». Заменить Вернера на нападающего, который действует в схожей манере и лучше реализует моменты – слишком хороший вариант, чтобы медлить.

Совместимость и вера в трансфер – 85%

«Ман Юнайтед»

С одной стороны, приобретение Холанна будет означать, что Уле-Гуннар Сульшер окончательно забил на построение позиционный игры (главная проблема «Юнайтед») и будет развивать контратакующую. С другой, в мире нет нападающего, который бы вывел этот стиль на новый уровень, учитывая действующую систему тренера.

На топовые матчи Сульшер, как правило, выбирает рискованную модель, в которой минимум два игрока освобождены от оборонительной работы и разрывают в контратаках. Оба – оголяют зоны, оставленные крайними защитниками противника. Кампания в ЛЧ показала, что Холанн – монстр по исполнению этой задачи.

Рэшфорд опережает Трента Александер-АрнольдаEurosport

Холанн в схожей ситуации тоже опережает Александер-АрнольдаEurosport

Дополнительный фактор – роль Сульшера. Легенда «МЮ» – не просто соотечественник и ролевая модель для Эрлинга, но и тренер, прокачивающий скиллы нападающих за счет опыта. О пользе индивидуальных тренировок с Сульшером уже рассказывали Маркус Рэшфорд и Антони Марсьяль.

Плюс Холанна в сравнении с обоими – тот факт, что он больше нападающий, чем вингер. У Рэшфорда и Марсьяля все наоборот – они больше вингеры, чем нападающие. Отчасти поэтому оба теряются, когда Сульшер выпускает кого-то из них в роли выраженного форварда. Холанну тоже проще действовать в связке, но в штрафной он действует все равно ярче.

Совместимость и вера в трансфер – 99%

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