Международный центр спортивных исследований выпустил новый рейтинг самых дорогих футболистов мира, выступающих в пяти ведущих европейских лигах.

На первом месте оказался форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе. Его оценили в 265,2 млн евро. Вторым стал англичанин Рахим Стерлинг из «Манчестер Сити» со стоимостью в 223,7 млн евро. Третьим – египтянин Мохамед Салах. Звезда «Ливерпуля» получил ценник в 175,1 млн евро.

В топ-7 также вошли Джейдон Санчо из дортмундской «Боруссии» (168,9 млн евро), Садио Мане из «Ливерпуля» (155,6 млн евро), Харри Кейн из «Тоттенхэма» (150,5 млн евро) и Маркус Рэшфорд из «Манчестер Юнайтед» (134,3 млн евро).

Капитан «Барселоны» Лионель Месси получил восьмой прайс от CIES, аргентинец стоит 125,5 млн евро. Чуть ниже Лео, но также в десятке оказались его одноклубник Антуан Гризманн с ценником 123,6 млн евро и партнер по сборной Лаутаро Мартинес из «Интера» – 115,7 млн евро.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду расположился на 49-й позицию рейтинга. Его стоимость аналитики оценили в 80,3 млн евро. Выше него эксперты поставили, например, Николо Дзаньоло из «Ромы», Мэйсона Маунта из «Челси», Луку Йовича из «Реала» и Микеля Ойярсабаля из «Реал Сосьедада».

По оценке CIES, самым дорогим вратарем оказался Алиссон Беккер из «Ливерпуля» (87,6 млн евро), а самым дорогим полузащитником – Джеймс Мэддисон из «Лестера» (112,4 млн евро).

Футболисты сборной России, играющие в Европе, – Александр Головин из «Монако» и Денис Черышев из «Валенсии» – в список не попали. Они, по версии экспертов, стоят меньше 50 млн евро.

Мбаппе свергнет Месси и Роналду, Карпин станет топом. А кто по-твоему будет доминировать в 20-х?

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