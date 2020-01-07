Редакция Eurosport.ru проголосовала за главных атлетов десятилетия. И выше Мэйуэзера, Леброна, Джоковича, Овечкина и Хабиба авторы и редакторы поставили двух футболистов и двух заклятых друзей – Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Криш и Лео набрали одинаковое количество голосов, поэтому их невозможно разделить друг с другом. Придется рассказывать об обоих в одном тексте.

Достижения

С 2009 по 2019 гг. Роналду и Месси вместе с клубами «Реалом» и «Барселоной» выиграли девять чемпионатов Испании (2 у Криша, 7 у Лео), семь Кубков Испании (2 у Криша, 5 у Лео) и шесть Кубков чемпионов (2 у Лео, 4 у Криша). Со сборными у Криштиану было все намного лучше – он зацепил с Португалией Евро-2016 и Лигу наций УЕФА-2019. Да, Месси с Аргентиной вышел в финал ЧМ-2014 и дважды брал серебро Копа Америка, но все же звание олимпийского чемпиона-2008 – единственная ачивка с национальной командой.

В соло Роналду и Лео загребли девять из десяти возможных «Золотых мячей» и уступили его лишь однажды – финалисту ЧМ-2018 Луке Модричу. Тогда казалось, что хорват – символ конца эпохи двоевластия, но в 2019-м аргентинец забрал шестой ЗМ и опередил Криштиану (у того пять).

Сколько заработали

Роналду и Месси в рейтинге самых высокооплачиваемых атлетов десятилетия по версии Forbes уступили лишь Флойду Мэйуэзеру. Криштиану поднял за декаду 714 миллионов евро, Лионель – 672 миллиона. Причем эксперты журнала отметили, что форвард «Юве» капитализировал соцсети и выжал все из самого большого числа фолловеров в инстаграме и фейсбуке, а Лео получает крупнейшую зарплату в «Барселоне» среди всех спортсменов на Земле.

Почему доминировали

Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал Мадрид»)Getty Images

В 2020-м Криштиану и Месси на двоих исполнится 68 лет, и все это время они правили из-за высочайшей мотивации. Они действительно много завоевали, признаются лучшими футболистами XXI века и, возможно, в истории игры, но не сбавляют оборотов.

Роналду за эти 10 лет прошел путь от бесящего дриблера, дайвера и нытика в самозаводящуюся машину, в которой расписаны режимы сна и тренировок, а скручивания на коврике Криш делает каждый божий день, потому что один пропуск приведет ко второму и к запущенной физической форме.

Такая же дорога у Лионеля. Он также понял, что есть пиццу с мате, – значит, сократить жизнь в футболе, перешел на нормальную пищу и окончательно выбил должность играющего тренера «Барселоны». Чтобы никто и ничто не затмевало его гениальность.

Главный соперник

Роналду у Месси, и Месси – у Роналду. В разные времена третьими в голосовании за «Золотой мяч» бывали Хави, Иньеста, Неймар и Гризманн, но никто не снес эту парочку с вершины, никто не удержался на стабильно высоком уровне. Криш и Лео мотивируют друг друга и при просмотре матчей лучшего врага совершенно точно ищут новые способы для вдохновения. Без этого они бы не были такими неповторимо мощными все эти 10 лет.

Цитата

Криштиану Роналду («Ювентус»), Лионель Месси («Барселона»)Getty Images

«Действительно восхищаюсь его карьерой. [Лионель] уже говорил, что испытывал трудности, когда я покинул Испанию, ведь это было соперничество, которое он ценит. Это отличная дуэль, но такое случается не только в футболе. У Майкла Джордана были конкуренты в баскетболе, Айртон Сенна и Ален Прост великолепно бились в «Формуле-1». Единственное, что объединяет все эти спортивные соперничества, – то, что они все честные», – Криштиану Роналду, 22 августа 2019 года.

«Мы не друзья [с Роналду], потому что никогда не делили раздевалку. Но мы часто встречаемся на различных церемониях и никогда не испытывали проблем. Не знаю, смогли бы мы поужинать вместе. У нас разные пути, потому что у каждого своя жизнь и свои обязательства. Но, конечно, я бы принял его приглашение», – Лионель Месси, 12 сентября 2019 года.

Что дальше

Контракт Роналду с «Ювентусом» действует до 2022 года, Месси с «Барселоной» – до 2021 года, и продление находится в стадии обсуждения. Вероятно, оба доиграют до чемпионата мира в Катаре, а затем начнут угасать как футболисты – по крайней мере, физиология намекает на это. Но Криштиану с Лео несколько раз на протяжении декады доказывали, что могут больше, чем обычные люди. Так что не удивляйтесь, если увидите их в таком же тексте в январе 2030 года.

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