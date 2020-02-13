Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил опасение за собственную работу. В 1/8 финала Лиги чемпионов «Сити» предстоят два матча против «Реала», и испанец считает, что ему не простят очередной еврокубковой неудачи.

«Я хочу выиграть Лигу чемпионов. Я мечтаю [об этом] и буду получать удовольствие от подготовки к матчам против «Мадрида». Думать над тем, что мы можем им противопоставить, этот двухнедельный период подготовки – самое счастливое время в моей профессии.

Если мы не победим их – окей, ко мне придет президент или спортивный директор и скажет: «Это недостаточно хорошо, мы хотим Лигу чемпионов, я тебя уволю». Я отвечу: «Окей, было здорово». Я не знаю, случится ли это. Подобное происходило много раз и может повториться», – приводит слова Пепа Guardian.

В последний раз испанец брал ЛЧ еще с «Барселоной» в 2011 году.

«Сити» отстает от лидирующего в АПЛ «Ливерпуля» на 22 очка.

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