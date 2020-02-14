«Манчестер Сити» отстранен от участия в еврокубках на 2 сезона

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках на два сезона начиная со следующего (то есть с сезона-2020/21), сообщается на официальном сайте организации.

Клуб столкнулся с санкциями, так как допустил серьезные нарушения правил лицензирования и финансового фэйр-плей, завышая свои спонсорские доходы в отчетах 2012 и 2016 годов. «Горожане» также выплатят штраф в размере 30 миллионов евро.

В 1/8 Лиги чемпионов-2019/20 «Манчестер Сити» встретится с «Реалом».

В прошлом розыгрыше команда Хосепа Гвардиолы добралась до стадии 1/4 финала, где по сумме двух игр уступила «Тоттенхэму».

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