«Манчестер Сити» обжалует решение отстранить клуб от еврокубков в CAS

«Манчестер Сити» выпустил официальное заявление касательно решения УЕФА отстранить клуб от участия в еврокубках на два сезона: 2020/21 и 2021/22.

Руководство «горожан» сообщило, что оспорит решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде (CAS). «В декабре 2018 года, еще до начала расследования, главный следователь УЕФА публично огласил итоги и санкции, которые он намеревался применить к «Манчестер Сити». Последовавший за этим ошибочный процесс со стороны УЕФА означал, что не было никаких сомнений в конечном результате.

Клуб официально подал жалобу в дисциплинарный орган УЕФА, которая была подтверждена решением CAS. Проще говоря, это дело, возбужденное УЕФА, расследуемое УЕФА и признанное УЕФА. После того, как этот предвзятый процесс завершен, клуб как можно скорее будет добиваться беспристрастного решения и при первой же возможности начнет рассмотрение дела в CAS», – говорится в заявлении.

«Манчестер Сити» никогда не выигрывал Лигу чемпионов.

Высшее достижение «горожан» в главном еврокубке – выход в полуфинал в сезоне-2015/16.

«Манчестер Сити» отстранен от участия в еврокубках на 2 сезона

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