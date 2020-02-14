Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал решение УЕФА отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков на два сезона.

«В первую очередь мне жалко болельщиков всего мира. Решение УЕФА показывает, что перед законом все равны и даже такие гранды, как «Манчестер Сити». Жаль, что так получилось, что кое-кто заблудился в финансах. По всей вероятности, все хотели деньги, деньги, деньги.

Уже столько истрачено на игроков, что возникли проблемы, которые УЕФА увидел и вынес наказание. Думаю, клуб будет подавать апелляцию. И УЕФА пойдет навстречу», – приводит слова Селюка РИА «Новости».

«Манчестер Сити» уже сообщил, что обжалует решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Отстранение «горожан» связано с тем, что они допустили серьезные нарушения правил лицензирования и финансового фэйр-плей, завышая свои спонсорские доходы в отчетах 2012 и 2016 годов.

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