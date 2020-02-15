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Глава Ла Лиги Тебас – об отстранении «Ман Сити»: «УЕФА наконец принимает решительные меры»
Испанский функционер одобрил борьбу с денежными мешками и назвал дело «Сити» хорошим примером конкретных действий.
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал решение УЕФА отстранить «Манчестер Сити» от участия в еврокубках на два сезона за нарушение правил финансового фэйр-плей.
«УЕФА наконец принимает решительные меры. Обеспечение соблюдения правил финансового фэйр-плей и наказание за финансовый допинг очень важны для будущего футбола. У нас наконец-то есть хороший пример конкретных действий», – заявил Тебас.
- «Манчестер Сити» уже сообщил, что обжалует решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде (CAS).
- Отстранение «горожан» связано с тем, что они допустили серьезные нарушения правил лицензирования и финансового фэйр-плей, завышая свои спонсорские доходы в отчетах в промежутке между 2012 и 2016 годами.
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