Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал решение УЕФА отстранить «Манчестер Сити» от участия в еврокубках на два сезона за нарушение правил финансового фэйр-плей.

«УЕФА наконец принимает решительные меры. Обеспечение соблюдения правил финансового фэйр-плей и наказание за финансовый допинг очень важны для будущего футбола. У нас наконец-то есть хороший пример конкретных действий», – заявил Тебас.

«Манчестер Сити» уже сообщил, что обжалует решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Отстранение «горожан» связано с тем, что они допустили серьезные нарушения правил лицензирования и финансового фэйр-плей, завышая свои спонсорские доходы в отчетах в промежутке между 2012 и 2016 годами.

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