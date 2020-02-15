Темнокожий нападающий «Торонто» и сборной США Джози Алтидор считает, что футбольные чиновники не проявляют в борьбе с расизмом той же упорности, как в деле с «Ман Сити».

«Куда девается энергия УЕФА и ФИФА, когда нужно иметь дело с расизмом?» – прокомментировал Алтидор в твиттере новость об отстранении «Сити» от еврокубков.

30-летний Алтидор провел 115 матчей за сборную США и забил 42 мяча. Он выступил на двух чемпионатах мира (2010, 2014).

«Сити» отстранили от еврокубков на два сезона за нарушения правил лицензирования и финансового фэйр-плей в отчетах промежутке между 2012 и 2016 годами.

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