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Зидан рассказал, как бан «Сити» в Лиге чемпионов повлияет на их матчи с «Реалом»
Спойлер: никак.
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал, как отстранение «Манчестер Сити» от участия в еврокубках повлияет на предстоящую встречу команд в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Я не знаю, поменяет ли этот бан хоть что-нибудь. «Манчестер Сити» – команда, которая является конкурентоспособной на любом уровне. Это будут очень тяжелые матчи», – приводит слова Зидана AS.
- 14 февраля УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от участия в европейских соревнованиях на сезон-2020/21 и сезон-2021/22.
- Первый матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» пройдет 26 февраля в Мадриде, ответный – 17 марта в Манчестере.
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