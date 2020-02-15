Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал, как отстранение «Манчестер Сити» от участия в еврокубках повлияет на предстоящую встречу команд в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я не знаю, поменяет ли этот бан хоть что-нибудь. «Манчестер Сити» – команда, которая является конкурентоспособной на любом уровне. Это будут очень тяжелые матчи», – приводит слова Зидана AS.

14 февраля УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от участия в европейских соревнованиях на сезон-2020/21 и сезон-2021/22.

Первый матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» пройдет 26 февраля в Мадриде, ответный – 17 марта в Манчестере.

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