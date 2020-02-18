Хендерсон – лучший игрок чемпионского «Ливерпуля». И больше не жалкое подобие Джеррарда

На прошлой неделе вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд бомбанул признанием – в Англии ненавидят игроков, которые играют в сборной. Кипер приложил не только медиа, но и экспертов вроде Гари Невилла. По словам Пикфорда, они охотятся за футболистами и остро реагируют на каждую ошибку.

В нынешнем поколении об этом лучше всех знает Джордан Хендерсон. Ему приходилось отвечать на критику на каждом этапе карьеры – от тинейджера, который хочет попасть в первую команду «Сандерленда», до игрока, который заменит Стивена Джерррада в качестве капитана «Ливерпуля». Отличие Джордана от всех остальных в том, что он всегда принимал вызов.

Характер Хендо был железным еще по юношам. В 2008-м резервисты «Сандерленда» проиграли полулюбителям из «Гейтсхед». За матчем наблюдал Рой Кин – на тот момент тренер первой команды. После игры он зашел в раздевалку, устроил тинейджерам разнос и спросил, достаточно ли они хороши для основы. Первым, кто кивнул и выпалил «да», был именно Хендерсон. Кина впечатлила наглость – на следующий день Джордан дебютировал за главный «Сандерленд».

Следующая история – знаменитое замечание Алекса Фергюсона. В автобиографии бывший тренер «МЮ» рассказал, что клуб отказался от покупки Хендерсона из-за странной манеры бега. Ферги смутило, что Хендерсон работает с колен – большинство футболистов двигаются от бедер. По мнению шотландца, это могло сказаться на будущем Джордана.

Хендерсон и правда столкнулся с серией травм, о чем предупреждал Алекс – но только после того, как унаследовал повязку от Джеррарда в «Ливерпуле». Карьера Джордана – доказательство, что Ферги преувеличивал. Хендерсон не просит извинений, но несколько лет назад уколол шотландца.

«Для меня это лишь комплимент. Если вы читали его книгу, то там было сказано, что Стив Брюс (бывший тренер «Сандерленда») высоко ценил меня в тот момент. Сэр Алекс говорит, что отказался от покупки из-за моей манеры бега. Но раз он так пристально за мной наблюдал, должно быть, я делал то, что ему нравилось», – рассказывал Хендо.

Третий сюжет – сорвавшийся переход из «Ливерпуля» в «Фулхэм» в дедлайн 2012-го. Брендан Роджерс не видел у Хендерсона перспектив настолько, что хотел обменять его на Клинта Демпси. Джордан был в шоке, но пошел в отказ.

«Я вернулся в свою комнату и был весь в слезах. Потом мы поговорили с агентом, и я решил, что не хочу уходить. Я хотел сражаться. Я хотел доказать, что тренер не прав. Затем я поговорил с отцом. Он был подавлен, как и я, но поддержал мое решение», – вспоминал Джордан.

Чтобы поменять мнение Роджерса, Хендерсон не только расспрашивал коуча, в чем может прибавить, но и буквально поселился на базе. Джордан работал настолько усердно, что приходил домой только поспать. Хендо до сих пор не понимает, как жена выдержала его помешательство на карьере и не подала на развод.

Результатом нечеловеческих усилий стал волшебный сезон-2013/14. На второй круг Роджерс придумал схему 4-4-2 с ромбом в центре поля – в ее рамках Хендерсон принимал важное участие в прессинге. Благодаря активности Джордана без мяча «Ливерпуль» выдавал мощные отрезки в начале игр и обеспечивал себе перевес.

Гонку за чемпионством Мерсисайд проиграл, но показательно, какой момент Роджерс счел ключевым. По словам Брендана, на финише «Ливерпулю» отчаянно не хватало именно Хендерсона – Джордан удалился в домашней игре с «Ман Сити», из-за чего пропустил матчи с «Челси» и «Кристал Пэлас», в которых «Ливерпуль» набрал только очко.

Джордан Хендерсон и Юрген КлоппGetty Images

Последний удар Джордан нанес уже в эпоху Клоппа. Хендерсон ужасно адаптировался к позиции опорника в первый полный сезон Юргена. Олицетворением стал гостевой матч против «Бернли», в котором «Ливерпуль» зафиксировал 80% владения, но не создал ни одного явного момента и проиграл. Болельщики набросились на Хендерсона; клуб тоже не доверял Джордану – в медиа как раз всплывал интерес к Леандро Паредесу и Махмуду Дауду.

Благодаря тренировкам Хендо привык к требованиям, но окончательно дилемма разрушилась после просьбы самого игрока. В середине прошлого сезона Джордан попросил Клоппа поменять ему позицию и вернуть роль бокс-ту-бокса. Юрген согласился с мотивами Хендерсона и помог «Ливерпулю» разнообразить атаку – Джордан шикарно врывался в штрафную и лишь дополнял троицу из Салаха, Фирмино и Мане.

Все четыре случая – непосредственно про футбол, но события за пределами поля Хендо воспринимал так же стойко. Самый яркий пример – рак отца. Хендерсон-старший не хотел, чтобы сын видел его в болезненном состоянии, поэтому Джордан знал: единственный способ поднять старику настроение – хорошо сыграть в выходные.

Когда отец Хендерсона наконец прервал молчание и пригласил сына перед операцией, то попросил его об одном – брать награду игрока матча в каждой игре. Джордан почти прошел невероятный график – он признавался лучшим в четырех матчах из следующих пяти.

Январь 2015-го: Джордан Хендерсон и Стивен Джеррард – передача капитанской повязки «Ливерпуля» в матче Кубка Лиги против «Челси»Getty Images

То же самое с ролью капитана в «Ливерпуле». Медиа подрывали репутацию Джордана, а Джоуи Бартон и вовсе попросил его не иммитировать Стивена Джеррарда еще до того, как тот закончил карьеру. Ответ Хендерсона – предельное уважение партнеров. Вирджил ван Дейк и Алекс Окслейд-Чемберлен до сих пор благодарны Джордану за помощь в адаптации. Мо Салах настолько уважает капитана, что именно с ним поехал на вручение наград лучшему игроку сезона-2017/18.

«Он исключительный игрок и выдающийся человек. Если кто-то до сих пор не может разглядеть качества Джордана Хендерсона, то я не могу им помочь. Неужели Хендо идеален? Конечно, нет. Но неужели он невероятно важен для нас? Конечно, да», – подчеркивает уже Клопп.

Чемпионский ход «Ливерпуля» лишь окончательно убедил в этом. Благодаря экспериментам с позициями Хендерсон хорош и как завершитель, и как распасовщик. Неплохая иллюстрация – отношение Джордана с передачами на ход. Когда Джордан выходит в опорной зоне – он их раздает. Когда Джордан выходит в качестве бокс-ту-бокс – он их замыкает.

Хендерсон замыкает заброс Фабиньо из глубиныEurosport

Хендерсон уже сам забрасывает на Окслейд-Чемберлена из глубины – тот забиваетEurosport

Эффективность Хендо в обоих амплуа подчеркивают цифры. Джордан забил уже 3 мяча – столько же, сколько в предыдущих трех сезонах. Но также Хендо создал 8 явных моментов для партнеров – столько же, сколько в предыдущих четырех сезонах АПЛ.

Бонусное объяснение результату – умение Джордана перегружать сильный правый фланг, где играют Трент Александер-Арнольд и Мо Салах. Своевременные смещения позволяют получить свободу либо самому Хендо, либо его партнерам.

Хендерсон нагружает левого защитника «Шеффилда» – Трент остается свободенEurosport

Хендерсон открывается на фланге, благодаря свободе ассистирует СалахуEurosport

Самое важное – Джордан вкладывается в результат тогда, когда это нужно «Ливерпулю» больше всего. Уже в трех случаях его ассисты приносили «красным» победу – против «Борнмута», «Вулверхэмптона» и последний раз с «Норвичем». Об этом умении на днях размышлял Энди Робертсон.

«Он может стать игроком года, именно он для меня фаворит. Когда у нас были проблемы, именно Хендо двигал нас вперед. Он всегда настаивает на своем, не дает команде расслабиться и ассистирует в самый нужный момент. У него вообще не бывает плохих игр», – уверен шотландец.

Разумеется, Робертсон предвзят – Кевин Де Брейне показывает куда больше магии. Но в контексте всего карьерного пути рывок Джордана действительно впечатляет. Хендерсон представляет самый выдающийся «Ливерпуль» и вообще не выглядит в нем инородным телом. Джеррарда будут вспоминать гораздо чаще, ему посвящено куда больше фольклора, но первым капитаном, кто доведет команду до титула АПЛ, будет все же не он. Кажется, Хендо пройдет и финальную миссию.

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