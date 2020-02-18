Лига чемпионов возвращается после зимнего перерыва. 18 февраля матчи 1/8 финала сыграют «Атлетико» и «Ливерпуль», «Боруссия» и «ПСЖ». Главная встреча, несомненно, состоится на «Ванда Метрополитано» – набравшие нереальный ход мерсисайдцы едут в Мадрид с намерением поиздеваться над соперником так же, как в чемпионате Англии.

Форма

О беспрецедентных результатах «Ливерпуля» слышали даже те, кто вообще не любит футбол. Армада Клоппа прет вперед, как танк, и идет на рекорд АПЛ.

«Атлетико» же проводит один из слабейших сезонов при Диего Симеоне и рискует не попасть в зону ЛЧ по итогам испанского сезона. После неудачи в финале Суперкубка Испании «индейцы» провели шесть матчей, в которых проиграли трижды, вылетели из Кубка. Только «Гранаду» (1:0) удалось победить.

Кто посмотрит матч по ТВ

У «Атлетико» игру пропустит нападающий Жоау Феликс – футболист почти восстановился от мышечного повреждения, но неожиданно заболел фаринготонзиллитом. Также на поле не выйдут полузащитник Эктор Эррера и защитник Киран Триппьер, который перенес операцию после травмы паха.

Жоау ФеликсGetty Images

Клопп не сможет выпустить на поле Джердана Шачири, который травмировал икроножную мышцу и восстановится к середине марта, и Натаниэла Клайна – тот повредил колено и не попал в заявку на ЛЧ.

Лицом к лицу

В противостоянии «Атлетико» и «Ливерпуля» в еврокубках царит идеальное равенство: по одной победе каждой команды и две ничьи. Даже по забитым мячам сохраняется паритет: 4:4.

При этом «красные» и «индейцы» лишь раз встречались в плей-офф: в полуфинале Лиги Европы-2009/10 сильнее был мадридский клуб, который затем выиграл и финал.

«Ливерпуль» не обыгрывал испанские клубы на выезде пять матчей подряд. Последний успех датируется сезоном-2008/09 – когда мерсисайдцы победили на «Сантьяго Бернабеу» (1:0).

В то же время «Ливерпуль» выиграл все три двухматчевых противостояния с клубами Ла Лиги в плей-офф Лиги чемпионов. «Красные» прошли «Барсу» в сезоне-2006/07 (1/8 финала; 2:2 – гол на чужом поле), «Реал» в сезоне-2008/09 (1/8 финала; 5:0) и снова «Барсу» в прошлогоднем полуфинале (4:3).

«Атлетико» при Диего Симеоне не проиграл ни одного домашнего матча плей-офф ЛЧ (8 побед, 4 ничьи). В этих 12 играх мадридцы пропустили всего 2 мяча.

На «Ванда Метрополитано» «Ливерпуль» выиграл финал Лиги чемпионов-2018/19.

Котировки букмекеров

Победа «Ливерпуля»: 2,27

Ничья: 3,17

Победа «Атлетико»: 3,57

Аналитики видят «Ливерпуль» фаворитом, но не ярко выраженным. Однако вероятность ничьей оценивается скорее, чем победа «Атлетико».

Букмекеры уверены, что хотя бы один из таймов будет безголевым: команды решат присмотреться друг к другу и уйду в глубокую оборону. «Ливерпуль» практически не пропускает, а для «Атлетико» гол в свои ворота на домашнем стадионе обернется большими проблемами на «Энфилде». А самый популярный итоговый счет – 1:1.

Ориентировочные составы

«Атлетико»

«Ливерпуль»

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Кто победит? Опрос 31 голосов «Атлетико» дома не отдаст «Ливерпуль» не остановить Будет ничья

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