УЕФА показал мяч для плей-офф и финала Лиги чемпионов
Первыми новинку опробуют «Атлетико» и «Ливерпуль», «Боруссия» и «ПСЖ».
УЕФА презентовал мяч, который будет использоваться в плей-офф и финале Лиги чемпионов-2019/20.
На мяче от adidas изображены традиционные звезды, вставки выполнены в бордовом тоне с вкраплениями черного. Новым мячом начнут играть со стадии 1/8 финала. Первые матчи состоятся во вторник, 18 февраля.
- 18 февраля сыграют «Атлетико» и «Ливерпуль», «Боруссия» и «ПСЖ».
- Финал состоится 30 мая в Стамбуле (Турция).
(Фото: официальный твиттер УЕФА)
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