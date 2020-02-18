Бывший защитник «Ливерпуля» и эксперт Sky Sports Джейми Каррагер раскритиковал УЕФА за решение отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков только со следующего сезона.

«Не могу поверить, что «Сити» все еще участвует в Лиге чемпионов. Не потому что я бывший игрок «Ливерпуля», но что будет, если в этом сезоне они выиграют турнир? Решение УЕФА станет посмешищем. Им придется отчаянно болеть за «Реал», чтобы потом не вручать «Сити» Кубок.

Первый же вопрос Гвардиоле будет следующим: «Эта победа фальшивая?» Если они выиграют, триумф будет испорчен, а ведь это будет самое большое достижение в истории клуба. Мне кажется, УЕФА должен был отстранить их от Лиги чемпионов прямо сейчас или отложить решение до конца сезона», – цитирует 42-летнего Каррагера The Times со ссылкой на эфир Sky Sports.

Первый матч «Манчестер Сити» и «Реала» в 1/8 финала ЛЧ состоится 26 февраля на «Сантьяго Бернабеу».

В турнирной таблице чемпионата Англии-2019/20 «горожане» идут на второй строчке, отставая от «Ливерпуля» на 25 очков и имея игру в запасе.

«Покажем им, что мы – это не про деньги, а про талант». Пеп обратился к игрокам после бана от УЕФА

Подписывайся на нас ВКонтакте