Фанаты мадридского «Атлетико» устроили горяченький прием футболистам столичной команды перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля».

Болельщики «индейцев» зажгли красную пиротехнику и встретили клубный автобус огненным коридором и мощными кричалками. Технику «Мадрида» сопровождали мотоциклы правоохранительных органов и конная полиция, но никто не препятствовал проезду на стадион «Ванда Метрополитано».

А вот так фанатский коридор с файерами выглядел не изнутри, а со стороны.

Матч «Атлетико» и «Ливерпуля» пройдет сегодня, 18 февраля, и начнется в Испании в 23:00 по московскому времени.

Ответная встреча на «Энфилде» состоится 11 марта.

Между «Ливерпулем» и «Атлетико» полное равенство даже по мячам. Возможно, скоро кто-то выйдет вперед

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме