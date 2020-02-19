Мадридский «Атлетико» принимал на «Ванда Метрополитано» «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Уже на четвертой минуте хозяева открыли счет. «Индейцы» заработали угловой с правого фланга, мяч заметался в штрафной «красных», и Сауль Ньигес первым проткнул отскок в сетку.

В середине первого тайма защитник «Мадрида» Ренан Аугусто Лоди симулировал контакт с форвардом «Ливерпуля» Мохамедом Салахом. Египтянин был недоволен, но не переубедил арбитра Шимона Марчиняка, что не касался соперника.

На 68-й минуте Трент Александер-Арнольд неудачно выбросил аут с правого фланга. «Атлетико» тут же перехватил мяч, запулил со своей трети длинную передачу в зону ТАА. Лоди пролетел по левому краю, скинул в штрафную на Альваро Морату. Форвард не подстроился под мяч и махнул ногой не в сторону ворот.

1:0 – «Атлетико» выстоял и победил «Ливерпуль» в Мадриде.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет на «Энфилде» 11 марта.

Мерсисайдский клуб впервые проиграл с 17 декабря, когда молодежным составом уступил «Астон Вилле» в Кубке Лиги со счетом 0:5.

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