Дортмундская «Боруссия» в первом матче 1/8 ЛЧ переиграла на «Сигнал Идуна Парк» «ПСЖ» благодаря дублю Эрлинга Холанна – 2:1.

В первом тайме команды упустили несколько привлекательных шансов открыть счет, отложив голы на вторую 45-минутку. Первый мяч влетел в сетку на 69-й: Хакими прострелил с фланга, Геррейру пробил по воротам, а после рикошета мяч добил Холанн.

Спустя шесть минут «ПСЖ» сравнял счет усилиями связки Мбаппе-Неймар. Француз проскочил сквозь троих защитников (спасибо подкату Загаду) и покатил мяч на пустые Неймару.

Но Холанн вырвал для «Боруссии» победу на 77-й. Норвежец получил мяч на границе штрафной от Джованни Рейны и бахнул с левой ноги, застав врасплох Кейлора Наваса.

Ответный матч состоится 11 марта в Париже.

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