Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы ожидали совсем другого, но случилось то, что случилось. Была борьба, которую мы ожидали, и атмосфера, которую мы ожидали. В нашей игре мне понравилось многое. Это всего лишь 0:1 после первого матча, а второй пройдет на нашем стадионе.

Нас не хватило на последнюю треть. Они всеми силами оборонялись и невероятно играли в защите. Когда такая команда ведет 1:0, то думает только об удержании счета. Их бы наверняка устроила и нулевая ничья, но мы принимаем все как есть. Я в порядке, сейчас у нас будет длинный перерыв, и мы его используем. Добро пожаловать на «Энфилд», это еще не конец», – сказал 52-летний Клопп.

«Атлетико» выиграл со счетом 1:0 благодаря голу Сауля Ньигеса на четвертой минуте.

Ответный матч состоится в Ливерпуле 11 марта.

Гол и моменты матча, в котором «Атлетико» брутально отпинал «Ливерпуль» Клоппа

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