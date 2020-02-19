Нападающий «ПСЖ» Неймар раскритиковал решение клуба не выпускать его на поле в течение четырех матчей перед первой игрой 1/8 финала против «Боруссии».

«Тяжело пропускать четыре матча подряд, но, к сожалению, решал не я, а клуб и врачи. Мне это не понравилось. Мы много обсуждали эту тему, я хотел играть. Я был готов, но они боялись. В итоге мне сделали хуже. Понимаю их опасения – в двух последних розыгрышах я не сыграл в 1/8. Уважаю их решение, но так нельзя, ведь игроку от этого только хуже.

Было очень тяжело сохранять интенсивный темп на протяжении 90 минут. Уровень совсем другой. Если бы я был в лучшей форме, то, конечно, и сыграл бы лучше», – цитирует 28-летнего Неймара GFFN.

«ПСЖ» проиграл «Боруссии» гостевой матч со счетом 1:2.

Счет открыл Эрлинг Холанн. Затем Неймар восстановил равенство, но Холанн снова вывел дортмундцев вперед.

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