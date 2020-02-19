Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн прокомментировал дубль в ворота «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Рад получить приз лучшему игроку матча, но чувствую, что могу играть намного лучше. Я должен играть лучше на этом уровне, должен упорно работать, чтобы совершенствоваться. Результат весьма опасный, так как у «ПСЖ» очень сильная команда. В ответном матче может произойти что угодно», – цитирует 19-летнего Холанна BBC.

«Боруссия» выиграла домашний матч со счетом 2:1, за «ПСЖ» забил Неймар.

Ответный матч состоится в Париже 11 марта.

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