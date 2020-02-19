Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер, занимающий пост главы ФИФА по глобальному развитию, рассказал, каким будет новое правило определения офсайда.

«Офсайд не будет считаться, если хотя бы одна из частей тела нападающего, которой можно забить, находится на уровне защитника – даже если другие части тела нападающего находятся впереди. Это все уладит, и никаких споров о миллиметрах больше не будет», – цитирует 70-летнего Венгера The Sun.

Президент УЕФА Александр Чеферин также высказывался о возможном изменении правил офсайда.

Текущие правила действуют с 1990-х.

The Times: ФИФА изменит правило офсайда – между игроками должен быть очевидный просвет

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