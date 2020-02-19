Объясняя провальный первый год в Англии, Пеп Гвардиола сказал, что «Сити» был недостаточно хорош в штрафных площадях. Тренер свел анализ к реализации («горожане» промахивались, соперники – наоборот, забивали), но игра в штрафных до сих пор крайне недооценена. Перфоманс «Атлетико» в игре с «Ливерпулем» – неплохой повод понять, почему это так важно.

Стартовый отрезок хозяева провели в атаке. Несмотря на то, что команда Диего Симеоне считается очень оборонительной для топ-клуба, «Атлетико» нагружал чужую штрафную игроками и создавал некомфортные условия гостям. Защитникам «Ливерпуля» приходилось либо играть 1-в-1, либо вообще разрываться между соперниками.

Лоди готовится подавать – в штрафной «Ливерпуля» ситуация 3-в-3Eurosport

Лоди готовится подавать – на дальней штанге у «Атлетико» преимущество 2-в-1Eurosport

Точно так же «Атлетико» блистал в своей штрафной. Здесь на выручку приходили нападающие – Альваро Мората и Анхель Корреа. Они действовали как полузащитники, поэтому опорники могли создавать численный перевес уже в своей штрафной. Это после матча отдельно подчеркнул Симеоне.

«Мы всегда играем как единый коллектив. Если бы нападающие и в целом атакующие игроки не принимали участие в оборонительной работе, у команды бы ничего не получилось», – рассказал Диего.

И правда – по усредненной позиции на поле Мората и Корреа находились в центральном круге. Это позволило «Атлетико» иметь минимум шесть игроков в штрафной во время навесов «Ливерпуля». Крайне важная штука, учитывая любовь команды Юргена Клоппа к кроссам. После подач в штрафную «Ливерпуль» забил уже 14 мячей в АПЛ – больше любой другой команды на континенте наравне с «Айнтрахтом» и «Сити».

Благодаря тому, что нападающие превращались в полузащитников, опорники Парти и Сауль помогали центральным защитникам. Это создавало огромный численный перевес, поэтому фирменные навесы Энди Робертсона и Трента Александер-Арнольда не проходили даже с минимальной частотой. На двоих они сделали 22 кросса, только четыре дошли до адресата, но из них сразу три перелетели штрафную. Единственный явный момент «Ливерпулю» засчитали после навеса на Мо Салаха – но даже там египтянину помог задержавшийся в штрафной Вирджил ван Дейк.

Робертсон готовится к подаче – в штрафной «Атлетико» ситуация 5-в-2 в пользу хозяевEurosport

Робертсон готовится к подаче – в штрафной «Атлетико» ситуация 9-в-6 в пользу хозяевEurosport

Последний уровень читерства «Атлетико» показал на угловом, который привел к голу Сауля. В штрафную хозяева отправили только четырех игроков – забить им откровенно повезло. Но ровно столько же футболистов находилось за пределами и контролировали потенциальную контратаку «Ливерпуля».

Это не менее важный момент. Несмотря на то, что «Ливерпуль» действительно прибавил во владении, «красные» до сих пор одна из самых сильных команд на контратаках. В этом сезоне они забили уже семь мячей после быстрых отрывов. В чемпионатах топ-5 больше голов только у «Пармы» (8), которая владеет мячом на 15% меньше «Ливерпуля» и, следовательно, имеет больше возможностей контратаковать. Перед игрой Сауль предупреждал, что «Атлетико» не даст шанса в них.

«Ливерпуль» хорош на каждом участке поля, но им сложно, когда соперник располагается глубоко, потому что они очень, очень, очень хороши при переходе из обороны в атаку. Я смотрел их матч против «Норвича»: если бы не выдающаяся обработка Садио Мане, они бы не выиграли», – рассказал полузащитник.

Четыре игрока «Атлетико» контролируют потенциальную контратаку с участием Салаха и МанеEurosport

Продуманная игра в штрафных помогла «Атлетико» сократить гигантский разрыв в мастерстве и уж точно пропасть в форме. Сделать победу заслуженной позволила чисто локальная задумка Симеоне. Диего распознал слабость «Ливерпуля» и поручил команде постоянно ее использовать.

Речь о передачах за спину защите. Это одна из немногих проблем «Ливерпуля», которая проявляется по ходу сезона. Одно из следствий – допущенные передачи вразрез: в прошлом году «красные» позволяли соперникам совершать только один такой пас за игру, в этом – два. По слухам, Клопп специально поднял линию обороны после введения VAR в Англии – команда сжимает пространство для соперника без риска, что лайнсмен допустит ошибку.

На дистанции идея Клоппа и правда работает. Но в конкретных матчах давала собой. Хороший пример – оба матча с «Челси». В игре за Суперкубок Европы Фрэнк Лэмпард попросил оголять зоны за спинами защитников Педро, в домашнем матче АПЛ – уже Тэмми Абрахама. Это регулярно создавало «Ливерпулю» проблемы.

«Атлетико» пытался скопировать план. Со стандартов не получалось – «Ливерпуль» загонял хозяев в офсайд. Но с игры приводило к реальной остроте. Моменты Мораты в первом и втором таймах – как раз заслуга партнеров и их своевременных открываний за спину.

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Разумеется, быстрый гол помог «Атлетико» навязать свою игру, но Симеоне уже несколько лет специализируется на подобных матчах. Тактика Диего учитывает, что футбол – спорт очень низкой результативности. Именно поэтому Чоло создает хорошие условия своим игрокам в тех зонах, откуда либо забиваются, либо пропускаются голы.

Уверенная игра в штрафных площадях – пожалуй, олицетворение его винтажного подхода. Бонусная идея под соперника лишь увеличила потенциал «Атлетико». По крайней мере в первой игре «индейцы» его реализовали.

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