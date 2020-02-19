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Холанн так разогнался во время матча с «ПСЖ», что чуть не побил мировой рекорд в беге
Норвежец вряд ли планировал, но так вышло.
19-летний нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» почти установил мировой рекорд в беге на 60 метров.
В одной из атак дортмундцев Холанн пробежал по полю 60 метров за 6.64 секунды. Мировой рекорд составляет 6.34 секунды.
- «Боруссия» выиграла со счетом 2:1, Холанн оформил дубль. В составе парижан забил Неймар.
- Ответный матч состоится в Париже 11 марта.
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