19-летний нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» почти установил мировой рекорд в беге на 60 метров.

В одной из атак дортмундцев Холанн пробежал по полю 60 метров за 6.64 секунды. Мировой рекорд составляет 6.34 секунды.

«Боруссия» выиграла со счетом 2:1, Холанн оформил дубль. В составе парижан забил Неймар.

Ответный матч состоится в Париже 11 марта.

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