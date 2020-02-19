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«После 20 лет карьеры и 25 титулов?» Моуринью считает, что не должен ничего доказывать Нагельсманну
Коуч «Лейпцига» мог занять место Жозе в «Тоттенхэме».
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью язвительно ответил на вопрос журналиста на пресс-конференции перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против РБ «Лейпциг».
– Тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн был претендентом на работу в «Тоттенхэме» еще до ухода Почеттино. Дает ли это вам повод что-то доказать?
– Доказывать? После 20 лет карьеры и 25 титулов? Доказывать? – переспросил 57-летний Моуринью.
- «Тоттенхэм» и «Лейпциг» сыграют в среду в Лондоне, матч начнется в 23:00 мск.
- Моуринью завоевал трофеи с «Порту», «Челси», «Интером», «Реалом» и «Манчестер Юнайтед».
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