Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью язвительно ответил на вопрос журналиста на пресс-конференции перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против РБ «Лейпциг».

– Тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн был претендентом на работу в «Тоттенхэме» еще до ухода Почеттино. Дает ли это вам повод что-то доказать?

– Доказывать? После 20 лет карьеры и 25 титулов? Доказывать? – переспросил 57-летний Моуринью.

«Тоттенхэм» и «Лейпциг» сыграют в среду в Лондоне, матч начнется в 23:00 мск.

Моуринью завоевал трофеи с «Порту», «Челси», «Интером», «Реалом» и «Манчестер Юнайтед».

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