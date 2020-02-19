В первый день возвращения после зимней паузы ЛЧ подарила два крутых матча, но в среду вывески уже не такие горячие. Например, встреча «Аталанты» и «Валенсии» больше похожа на возню из группового этапа. Во второй паре сойдутся парни посерьезнее, но и тут нужно учитывать, что «Тоттенхэм» далек от прошлогодней формы, а «Лейпциг» впервые сыграет на таком уровне.

Усложняет задачу немцам потеря трех защитников. Правда, и «Тоттенхэм» подойдет к битве без важнейших Харри Кейна и Хынмин Сона (не забывайте про уход Кристиана Эриксена).

Кто посмотрит матч по ТВ

Жозе столкнулся с большими проблемами с составом. Во-первых, не будет давно травмированного Харри Кейна. Во-вторых, лечится Мусса Сиссоко. В-третьих, в матче с «Астон Виллой» сломал руку Хынмин Сон – кореец пропустит около двух месяцев. Зато вернулся к работе с командой Эрик Ламела.

У «Лейпцига» тоже хватает потерь. Из-за дисквалификации игру по ТВ посмотрит важный центральный защитник Дайо Упамекано. Травмы исключили появление в Лондоне Кевина Кампля, Тайлера Адамса, Ибраима Конате и Вилли Орбана.

Форма

С 11 декабря по 11 января «Тоттенхэм» выдал плохой отрезок – всего две победы, две ничьи и четыре поражения. Но Жозе выправил ситуацию: «шпоры» не проигрывают больше месяца и в последних семи матчах победили пять раз.

А вот «Лейпциг» поплыл – в пяти последних матчах лишь одна победа. За это время команда растранжирила отрыв от «Баварии» и упустила первое место.

Лицом к лицу

«Тоттенхэм» и «Лейпциг» ранее не встречались.

В прошлом сезоне «шпоры» дошли до финала ЛЧ, «Лейпциг» впервые сыграет в плей-офф.

На новом стадионе «Тоттенхэм» принимал лишь одну немецкую команду и сгорел «Баварии» со счетом 2:7.

Из-за этого матча у «шпор» худший показатель пропущенных мячей среди всех участников плей-офф (14).

Из 21-й домашней игры «Тоттенхэма» в ЛЧ лишь одна завершилась нулевой ничьей – встреча с «Миланом» в 2011-м.

«Лейпциг» не проиграл в четырех последних гостевых матчах ЛЧ.

Ориентировочные составы

«Тоттенхэм»

«РБ Лейпциг»

Прогноз на матч

Победа «Тоттенхэма»: 2,60

Ничья: 3,56

Победа «Лейпцига»: 2,78

Английско-немецкая пара слишком сбалансирована, чтобы уверенно прогнозировать чью-либо победу. Жозе еще не до конца отладил лондонский механизм, да и «Лейпциг» после зимней паузы проснулся ослабленным.

Зато можно рассмотреть ставку с голами. Команда Нагельсманна классно атакует и с пятого октября лишь дважды ушла с поля без гола: это случилось в матчах с «Айнтрахтом» и «Баварией». А вот «Тоттенхэм» непривычно для Моуринью много пропускает: в 15 последних матчах «шпоры» отыграли на ноль лишь дважды, включая матч с «Сити», где «горожане» не реализовали пенальти и запороли тьму моментов.

Так что ставка на «обе забьют» выглядит привлекательной.

Где смотреть?

Встречу в прямом в эфире покажет «Матч ТВ» – включайте ящик в 23:00 (мск). Если рядом не будет телевизора, то заглядывайте на онлайн-трансляцию Eurosport.ru.

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