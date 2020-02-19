«Аталанта» вновь проводит фантастический сезон: команда впервые залетела в Лигу чемпионов, вышла в плей-офф, не набрав очков после первого круга, и получила подарок в 1/8 финала. Во-первых, итальянцы смотрятся бодрее «Валенсии», во-вторых, «летучие мыши» жестко ослаблены травмами. Большой шанс для бергамасков на исторический четвертьфинал.

Кто посмотрит матч по ТВ

Счастливчик Джан Пьеро Гасперини обошелся без потерь – в его распоряжении все сильнейшие футболисты. А вот у «Валенсии» гигантские проблемы. Из-за дисквалификаций, травм и болезней в Италию не полетели Алессандро Флоренци, Эсекиэль Гарай, Габриэл Паулиста, Франсис Коклен, Родриго, Ману Вальехо и Кристиано Пиччини. В заявку попали Яспер Силлессен, Кевин Гамейро и Денис Черышев, но парни только-только восстановились после травм – их кондиции еще далеки от идеала.

Ориентировочные составы

«Аталанта»

«Валенсия»

Прогноз на матч

Победа «Аталанты»: 1,71

Ничья: 4,05

Победа «Валенсии»: 5,10

«Аталанта» – безоговорочный фаворит первого матча. Во-первых, игра пройдет при 50 тысячах зрителей на «Сан-Сиро». Во-вторых, «Валенсия» не досчитается большой группы лидеров. В-третьих, у «летучих мышей» лишь одна победа в пяти последних матчах.

«Аталанта» же за этот отрезок выстрелила десятью очками, обыграла «Рому» с «Фиорентиной» и вонзила семь мячей «Торино». Бергамаски влетели на четвертое место и в отличном настроении готовы делать историю в ЛЧ.

Победа «Аталанты» – слишком просто и очевидно, поэтому можно рискнуть со ставкой на два и больше мячей «черно-синих». В последних четырех матчах они не опускались ниже двух банок, включая 7:0 с «Торино».

Где смотреть

Встречу в прямом в эфире покажет «Матч Футбол» – включайте ящик в 23:00 (мск). Если рядом не будет телевизора, то заглядывайте на онлайн-трансляцию Eurosport.ru.

Вопрос дня

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