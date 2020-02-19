Бывший футболист сборной Нидерландов Руд Гуллит раскритиковал соотечественника Вирджила ван Дейка за игру в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».

«Ван Дейк сыграл с «Атлетико» ужасно. Он подарил сопернику угловой, который привел к голу, действовал неуклюже. «Атлетико» немного повезло, и они забили. Футболисты «Ливерпуля» знают, что на «Энфилде» забивают много, но в ответном матче им придется действовать лучше и быстрее», – цитирует 57-летнего Гуллита Mirror.

«Атлетико» выиграл со счетом 1:0 благодаря голу Сауля Ньигеса на четвертой минуте.

Ответный матч состоится в Ливерпуле 11 марта.

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