В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» уступил «Атлетико». «Красные» доигрывали встречу без двух ключевых игроков. Если Мо Салаха заменили по тактическим соображениям, то Садио Мане – в качестве предосторожности.

Еще интереснее оказались слова Клоппа после матча. Немец утверждал, что рефери и игроки «Атлетико» заряжены на удаление сенегальца.

«Он явно стал мишенью. Я слегка опасался, что соперник начнет падать, даже если Садио будет просто глубоко дышать. Не хотел, чтобы такое произошло, поэтому заменил его», – объяснился Клопп.

Странными кажутся слова Юргена, а не его решение. В последние пять минут первого тайма у Садио действительно сдали нервы – он дважды грубо нарушил правила. Возможно, Мане вывели из себя грязные приемчики Шиме Врсалько. Но хорват действительно здорово оборонялся против форварда «Ливерпуля» и выключил его из игры.

Первый срыв Садио произошел на 40-й минуте. Мане грубо атаковал Врсалько со спины и ударил его локтем в затылок. Этот фол рефери оценил на желтую карточку.

Еще до перерыва Мане мог доиграться до удаления – он вновь рукой атаковал все того же Врсалько. Видимо, это была личная обида или месть хорвату. Аналогичный фол арбитр оставил без желтой карточки.

Особо принципиальные рефери могут показать прямую красную карточку за такую игру локтями. Удаление Мане за два грубых фола вполне имело место, а вот симуляция Врсалько и заряженность арбитра Шимона Марчиняка – нет. В любом случае, слова Клоппа про симуляцию соперника выглядят комичными.

Что это было? Опрос 38 голосов Удаление Мане Симуляция Врсалько

«Ливерпуль» не нанес ни одного удара в створ.

Ответный матч пройдет 11 марта.

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