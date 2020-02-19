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«Сын пропустит школу по культурно-историческим причинам». Крутая записка учителю от фана «Аталанты»
Отец-болельщик отпросил сына из школы ради матча «Аталанты» с «Валенсией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
В одной из школ итальянского Бергамо мальчик отпросился с уроков, потому что пошел на домашний матч «Аталанты» в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Валенсии».
Школьник принес учителю записку от отца.
«Сообщаем, что этим вечером Эдоардо не будет в городе по культурно-историческим причинам. Он вместе с папой станет свидетелем страницы из исторических книг Бергамо. Форца, «Аталанта»!» – говорилось в послании преподавателю.
- «Аталанта» впервые выступает в главном еврокубке.
- Итальянский клуб проводит матчи Лиги чемпионов в Милане на стадионе «Сан-Сиро» из-за строительных работ на «Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо.
- Милан и Бергамо расположены в 40 километрах друг от друга.
Он кормит младенцев и ходит на панк-сходки фанов. Президент, который вывел «Аталанту» в ЛЧ