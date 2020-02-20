Полузащитник сборной России Денис Черышев забил мяч в плей-офф Лиги чемпионов.

В первом матче 1/8 финала против «Аталанты» его «Валенсия» к 62-й минуте горела со счетом 0:4. На 66-й итальянцы сами привезли гол. Робин Госенс выводил команду из прессинг-ловушки со своей трети поля и с левого фланга отдал в центр.

Защитник Хосе Луис Паломино неосторожно скинул перед собственной штрафной на ногу Черышеву, Денис обработал мяч и точно пробил низом в дальний угол.

После гола русского вингера счет стал 4:1 в пользу «Аталанты».

Черышев не попал в стартовый состав «лос че», но вышел на замену на 64-й минуте и спустя 120 секунд вонзил банку в ворота «Бергамо».

Ответный матч плей-офф Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Валенсией» пройдет 10 марта.

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