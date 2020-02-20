Гол: Вернер 58' (П)

Что нужно знать: Жозе Моуринью остался перед матчем почти без форвардов, а Юлиан Нагельсманн – без защитников. Получилось так, что атаку «шпор» сформировали номинальные полузащитники Лукас Моура, Джовани ло Сельсо и Стивен Бергвейн, а вот в центре защиты у «РБ Лейпциг» сыграли крайние дефы и опорник. В битве неосновных формаций сильнее оказались гости, причем намного. Уже в первом тайме они наколотили 12 ударов (из них 3 в первые 2 минуты) и в дальнейшем играли активнее. Закономерным результатом был бы счет 3:2 или даже 4:2 в пользу гостей, но чудесные Уго Льорис и Петер Гулачи спасли букмекеров от разорения на ТБ3,5.

Что нужно увидеть: внимательность Squawka, которая нашла проблемы в экипировке гостей в первом тайме. Кристофер Нкунку и Тимо Вернер первый тайм отбегали в футболках с отличающимся лого спонсора, а потом надели нормальные и завершили дело победой.

Цифры матча: 6. «Тоттенхэм» стал шестым клубом, которым Жозе Моуринью руководил в плей-офф ЛЧ. До этого были «Порту», «Челси», «Интер», «Реал» и «МЮ».

7. Все 7 голов в Лиге чемпионов Тимо Вернер забил на выезде, так что его сегодняшний страйк был предрешен.

32 года 211 дней. Юлиан Нагельсманн стал самым молодым тренером в истории плей-офф ЛЧ. Раньше рекорд принадлежал нынешнему тренеру «Спартака» Доменико Тедеско, который рулил «Шальке» в 1/8 финала в возрасте 33 лет и 161 дня.

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Голы: Хатебор 16', 62', Иличич 42', Фройлер 57' – Черышев 66'

Что нужно знать: в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» в 1/8 финала ЛЧ сыграл клуб в цветах «Интера». Метаморфозы со стадионами возможны не только в России, поэтому «Аталанта» принимала гостей из Испании формально в не совсем родном городе. Легче от этого валенсийцам не стало: против них сыграли романтично, дерзко и, главное, успешно, поэтому ответный матч превратился в формальность. Кажется, бергамаски готовятся стать новым «Аяксом» и пережить миграцию глоров, а мы давайте порадуемся за Дениса Черышева, который заколотил голешник спустя 2 минуты после выхода на замену, а потом едва не подарил «Валенсии» шанс, но кипер «Аталанты» Голлини дубля не допустил.

Что нужно увидеть: мяч Дениса Черышева.

Еще два гола «Аталанты» тоже были хороши, но главное в них – важность. Это первые мячи бергамасков плей-офф ЛЧ, потому что они впервые играют в стадии на выбывание, впрочем, как и вообще в ЛЧ.

Мяч, который, возможно, обеспечил «Аталанте» место в четвертьфинале.

Цифры матча: 3. «Аталанта» впервые в истории выиграла 3 матча в ЛЧ подряд. Причина этого достижения выше. Стоит ли напоминать, что бергамаски дебютировали осенью с трех поражений с общим счетом 2:11?

2. «Валенсия» во второй раз пропускает в ЛЧ 4+ мячей. И снова от итальянской команды – в 2004-м испанцев оскорбил «Интер» (5:1).

76. Вот столько мячей «Аталанта» забила в этом сезоне во всех турнирах. Ни у кого из итальянских клубов нет больше – даже у «Ювентуса», «Интера» и «Наполи».

Телеграм-канал Дмитрия Панферова

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