Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев установил клубный рекорд Лиги чемпионов в матче 1/8 финала против «Аталанты».

29-летний Черышев вышел на поле на 64-й минуте и через две минуты поразил ворота соперника. Это самый быстрый гол «Валенсии» в ЛЧ после выхода на замену – предыдущий рекорд принадлежал Роберто Сольдадо, который забил «Бурсаспору» в 2010 году спустя четыре минуты после появления на поле.

«Валенсия» проиграла на чужом поле со счетом 1:4.

Ответный матч состоится 10 марта.

Никогда не оставляйте Черышева в запасе – Денис вышел и через 2 минуты забил «Аталанте»

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