Getty Images
Черышев установил рекорд «Валенсии» в Лиге чемпионов
Денис забил самый быстрый мяч после замены.
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев установил клубный рекорд Лиги чемпионов в матче 1/8 финала против «Аталанты».
29-летний Черышев вышел на поле на 64-й минуте и через две минуты поразил ворота соперника. Это самый быстрый гол «Валенсии» в ЛЧ после выхода на замену – предыдущий рекорд принадлежал Роберто Сольдадо, который забил «Бурсаспору» в 2010 году спустя четыре минуты после появления на поле.
- «Валенсия» проиграла на чужом поле со счетом 1:4.
- Ответный матч состоится 10 марта.
Никогда не оставляйте Черышева в запасе – Денис вышел и через 2 минуты забил «Аталанте»