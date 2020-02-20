Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «РБ Лейпциг».

«Ребята сделали все, что могли. Это удивительная команда с потрясающими парнями. Мы старались изо всех сил. Я благодарю болельщиков за поддержку. В этом противостоянии ничего не решено. Мы не первая команда, которая проиграла дома 0:1. Бывали такие, которые потом проходили дальше, почему бы нам тоже не сделать это? У «Лейпцига» было больше ресурсов. Я же попытался сыграть с Лукасом Моурой и Бергвейном впереди, но это были очень уставшие игроки.

Если вы хотите анализировать игру, то должны посмотреть на нашу ситуацию. Мы в очень сложной ситуации. Я очень горжусь игроками. Что меня беспокоит больше всего – это то, что эта ситуация продлится до конца сезона. Говоря о следующей игре с «Лейпцигом», я могу гарантировать: мы поедем туда, чтобы показать максимум», – приводит слова 57-летнего Моуринью официальный сайт УЕФА.

Клубы Моуринью не побеждали в плей-офф Лиги чемпионов с 2014 года. В последний раз «Челси» под его руководством одолел «ПСЖ» (2:0) в сезоне-2013/14 на стадии четвертьфинала.

«Лейпциг» победил со счетом 1:0 благодаря голу Тимо Вернера.

Ответный матч состоится в Германии 10 марта.

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