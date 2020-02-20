Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не удивлен победой «Атлетико» над «Ливерпулем» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Нет, я не удивился. В день жеребьевки мы предполагали в раздевалке, что будет равная борьба. «Атлетико» часто играет в Лиге чемпионов и очень силен в двухматчевых противостояниях, и сейчас доказал это. Думаю, Симеоне проделал великолепную работу. Команда год за годом обновляется, футболисты приходят и уходят, но клуб продолжает играть с идеей, а игроки уверены в том, что делают», – цитирует 32-летнего Месси Mundo Deportivo.

«Атлетико» выиграл со счетом 1:0 благодаря голу Сауля Ньигеса на четвертой минуте.

Ответный матч состоится в Ливерпуле 11 марта.

«Барселона» в 1/8 ЛЧ сыграет с «Наполи».

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