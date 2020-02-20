Русский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прокомментировал поражение от «Аталанты» (1:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«У обеих команд было много моментов, но мы дали сопернику много шансов, и они много забили. Нужно вынести урок из этого матча. Все впереди, в футболе есть возможность отыграться. Мы поработаем над тем, чтобы не предоставлять им столько шансов.

Обидно, что я не забил второй раз – на мяч бросился вратарь. Дома будем биться как львы. Мы, футболисты, живем ради таких моментов», – цитирует 29-летнего Черышева AS.

Денис забил единственный мяч «Валенсии» в матче.

Ответная игра состоится 10 марта.

Черышев установил рекорд «Валенсии» в Лиге чемпионов

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