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Мёнье: «Не знал, что вишу на карточке, иначе не стал бы фолить»
«ПСЖ» – суперклуб, в котором не могут предупредить ключевых футболистов о необходимости соблюдать осторожность.
Защитник «ПСЖ» Тома Мёнье понятия не имел, что висит на карточке перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Боруссии» (1:2). Футболист нарушил правила в самом конце встречи, на 87-й минуте.
«Я не знал, что мне осталась одна желтая карточка до дисквалификации. Если бы я знал об этом, то не стал бы фолить», – приводит слова Мёнье DH Les Sports+.
- Ответный матч между «ПСЖ» и «Боруссией» пройдет 11 марта в Париже.
- В прошлом розыгрыше ЛЧ парижане вылетели на стадии 1/8 финала, уступив «Манчестер Юнайтед».
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