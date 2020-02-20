Защитник «ПСЖ» Тома Мёнье понятия не имел, что висит на карточке перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Боруссии» (1:2). Футболист нарушил правила в самом конце встречи, на 87-й минуте.

«Я не знал, что мне осталась одна желтая карточка до дисквалификации. Если бы я знал об этом, то не стал бы фолить», – приводит слова Мёнье DH Les Sports+.

Ответный матч между «ПСЖ» и «Боруссией» пройдет 11 марта в Париже.

В прошлом розыгрыше ЛЧ парижане вылетели на стадии 1/8 финала, уступив «Манчестер Юнайтед».

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