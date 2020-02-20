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Габи: «Ливерпуль» думал, что приехал к «Пуэрте Боните». Они недооценили «Атлетико»
Бывший капитан «индейцев» остался в восторге от игры на «Ванда Метрополитано».
Бывший капитан «Атлетико» Габи прокомментировал победу команды Диего Симеоне над «Ливерпулем» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0).
«Это замечательный результат. У меня пробежали мурашки, когда я увидел, как автобус с командой подъезжает к стадиону, от того, какую поддержку фанаты оказали игрокам.
Кажется, в «Ливерпуле» думали, что приехали играть против «Пуэрты Бониты» – при всем уважении к ним. Они недооценили «Атлетико», и это меня выбесило», – цитирует Габи Marca.
- Ответный матч между «Атлетико» и «Ливерпулем» пройдет в Ливерпуле 11 марта.
- Габи выступал за «индейцев» в 2011-2018 гг. Сейчас 36-летний испанец защищает цвета катарского «Аль-Садда».
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